FRANCIA, ANCORA SCONTRI: GENDARME AVVOLTO DALLE FIAMME

Visite: 29

32 Visite

I cortei in tutta la Francia si sono svolti in modo per lo più pacifico, ma con casi puntuali di violenze, meno diffuse che nelle scorse settimane ma comunque gravi. Sono scese in piazza circa 320 mila persone secondo le autorità, e quasi mezzo milione secondo i sindacati. I 70 mila agenti schierati e i controlli preventivi su migliaia di black bloc hanno evitato le scene di saccheggi e violenze di massa del 17 ottobre a Parigi, ma si sono verificati comunque incidenti anche in altre città, come Tolosa e soprattutto Marsiglia. Qui i cortei non erano autorizzati, ma i casseur si sono comunque raggruppati e hanno dato l’assalto alle boutique del centro e, come era già accaduto il 17 ottobre, anche ad alcune abitazioni private: un video in particolare riprende uomini con il volto coperto che forzano il portone di un palazzo e salgono le scale per raggiungere gli appartamenti tra le grida di esultanza dei compagni. A Parigi, dopo un corteo pacifico e senza tensione lontano dal centro, lungo i boulevard dell’est della capitale da Bagnolet a Charenton, qualche decina di black bloc hanno rifiutato di disperdersi e hanno attaccato la polizia lanciando molotov. In una delle immagini più drammatiche della giornata, si vede un agente avvolto dalle fiamme, e un collega che accorre con un estintore per salvarlo.