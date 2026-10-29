INFORTUNIO LOBOTKA, STARA’ FUORI CIRCA DUE MESI

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E’ arrivato nella giornata di giovedì l’esito degli esami ai quali si è sottoposto Stanislav Lobotka, uscito anzitempo a causa di un infortunio alla caviglia avvenuto in un contrasto di gioco nel corso del match contro il Monza. Di seguito ecco il comunicato del Napoli:

“Stanislav Lobotka si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione della sindesmosi tibio-peroneale senza instabilità, associata a lesione di basso grado del LPAA della caviglia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”.

Per quanto riguarda i tempi di recupero, il centrocampista slovacco dovrebbe rimanere fermo ai box per circa 40-45 giorni. Lobotka salterà tutti gli impegni di novembre del Napoli e potrebbe dunque tornare a disposizione attorno alla metà di dicembre.













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