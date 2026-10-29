Torre Annunziata. Medaglia interrogato dal gip: «Cinque anni di amore, non persecuzione». Il difensore: «No alle etichette affrettate»

Torre Annunziata, interrogatorio di circa un’ora davanti al giudice Luisa Crasta. Il giovane ha risposto a tutte le domande, ricostruendo la relazione con l’ex fidanzata e ammettendo episodi di violenza reciproca negli ultimi mesi.

Si è svolto il 28 ottobre 2026, davanti al gip del Tribunale di Torre Annunziata, dottoressa Luisa Crasta, l’interrogatorio di Mariano Medaglia, assistito dal difensore di fiducia, avvocato Domenico Esposito, del Foro di Torre Annunziata.

Il giovane non si è avvalso della facoltà di non rispondere e ha risposto per circa un’ora alle domande del giudice, fornendo la propria ricostruzione dei cinque anni di relazione con l’ex fidanzata.

Nel corso dell’interrogatorio, Medaglia ha escluso che il rapporto sia stato caratterizzato da una persecuzione costante, descrivendolo come una vera storia d’amore, progressivamente deterioratasi negli ultimi mesi fino a trasformarsi, secondo la sua versione, in una relazione tossica.

Il giovane ha riferito di episodi di violenza fisica reciproca, verificatisi in momenti nei quali entrambi avevano fatto uso di alcol e sostanze stupefacenti. Si tratta della ricostruzione fornita dall’indagato, che dovrà essere valutata dall’autorità giudiziaria insieme agli altri elementi raccolti nell’indagine.

Al termine dell’interrogatorio, il difensore, pur dichiarando di comprendere le scelte investigative delle forze dell’ordine e della magistratura, ha richiamato l’attenzione sulla necessità di garantire anche i diritti dell’indagato.

L’avvocato Esposito ha sottolineato l’importanza di evitare giudizi anticipati e definizioni affrettate, ribadendo che ogni vicenda deve essere esaminata sulla base degli elementi concreti e nel rispetto delle garanzie difensive.

Un richiamo alla presunzione di innocenza: la ricostruzione fornita da Medaglia rappresenta la sua versione dei fatti e non determina, da sola, l’accertamento delle responsabilità, che spetta all’autorità giudiziaria.