Sara Marasco, giovane talento di Marano: a soli 12 anni è protagonista del cortometraggio “Cagnaccio”

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Dalla musica al calcio, fino al cinema: la giovanissima attrice e modella di Marano conquista un nuovo importante ruolo nel progetto cinematografico della regista Marina Fastoso.

Ha soltanto 12 anni, ma ha già iniziato a farsi strada nel mondo dello spettacolo grazie al suo talento, alla sua presenza scenica e alla sua capacità di interpretare personaggi diversi. Parliamo di Sara Marasco, giovanissima attrice e modella originaria di Marano, che torna sotto i riflettori con una nuova esperienza cinematografica: il cortometraggio “Cagnaccio”, diretto dalla regista Marina Fastoso.

Per Sara si tratta di un’altra importante occasione per mettere in luce le proprie qualità artistiche. Nel nuovo progetto vestirà i panni di Lucrezia, protagonista femminile del cortometraggio, un personaggio che la giovane attrice ha già definito meraviglioso e che, come racconta con entusiasmo, saprà conquistare il cuore del pubblico.

Il ruolo è arrivato dopo una selezione che ha coinvolto tantissime attrici preselezionate. Tra le numerose candidate, Sara è riuscita a conquistare la fiducia della produzione, ottenendo una parte di rilievo in un progetto che rappresenta un nuovo passo nel suo percorso artistico.

Il cortometraggio “Cagnaccio” è prodotto da Fata Verde Film, in collaborazione con Bonlieufilm Lab e Fantasywind Srl, realtà coinvolte nella realizzazione dell’opera cinematografica.

Non è la prima volta che il volto di Sara raggiunge il pubblico. Due anni fa, infatti, la giovanissima artista aveva già attirato l’attenzione partecipando al videoclip musicale di Elettra Lamborghini del brano “Dire, fare, baciare”, nel quale interpretava Elettra da bambina. Più recentemente, è stata protagonista anche dello spot dedicato al Centenario del Napoli, un’altra esperienza significativa che le ha permesso di farsi conoscere da un pubblico ancora più ampio.

Due esperienze differenti, accomunate dalla possibilità di mostrare la sua naturalezza davanti alla macchina da presa e una versatilità che oggi trova nel cinema una nuova opportunità di crescita.

Sul set di “Cagnaccio” è presente anche la fotografa Francesca Naselli, che si occupa degli scatti fotografici legati alla lavorazione del progetto, contribuendo a documentare momenti e atmosfere di questa nuova avventura cinematografica.

E il percorso di Sara non sembra destinato a fermarsi qui. Oltre a “Cagnaccio”, la giovane attrice ha già in programma nuove collaborazioni cinematografiche, segno di un cammino artistico che continua ad arricchirsi di esperienze e opportunità.

Per la giovane interprete di Marano, ogni progetto rappresenta un’occasione per imparare, crescere e dare sempre più spazio alla propria passione per la recitazione. Il personaggio di Lucrezia, in particolare, sembra averla conquistata fin da subito, alimentando l’entusiasmo per una sfida che potrebbe regalare belle soddisfazioni.

A soli 12 anni, Sara Marasco si affaccia così a una nuova avventura nel mondo del cinema, portando con sé l’orgoglio delle proprie origini e la voglia di continuare a inseguire i suoi sogni













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