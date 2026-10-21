A NAPOLI IL CINEMA TRA CULTURA E SOLIDARIETÀ

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Arci Movie, 35 anni dell’associazione in un libro

dedicato alla memoria di Vincenzo Mauriello

L’anteprima del volume “Cinema in periferia” edito da La Valle del Tempo

con l’attore Patrizio Rispo e altri ospiti

Giovedì 5 novembre 2026 ore 17,30

Casa del Popolo di Ponticelli

Napoli, 20 ottobre 2026 – La storia di Arci Movie raccontata in un libro. I primi trentacinque anni dell’associazione napoletana nel testo “Cinema in periferia” curato da Antonio Borrelli. Sarà presentato in anteprima a Napoli giovedì 5 novembre 2026 alle ore 17,30 alla presenza dell’attore Patrizio Rispo e di altri ospiti. Ad accogliere l’evento è la Casa del Popolo di Ponticelli, spazio sociale e politico in cui si è originata Arci Movie e dalla quale ha mosso i primi passi costruendo rassegne e iniziative territoriali intorno al cinema.

Un evento speciale dedicato alla memoria di Vincenzo Mauriello, storico presidente di Arci Movie scomparso prematuramente pochi mesi fa dopo una lunga malattia, curatore dello storico Cineforum, la rassegna che ha trovato la sua collocazione stabile e ideale nella vicina sala cinematografica salvata alla metà degli anni ‘90 dalla chiusura: è il Cinema Pierrot che da novembre 2026 ospiterà la 36esima edizione con tanti film accompagnati da ospiti importanti.

Mauriello, nonostante la malattia, è riuscito scrivere la prefazione del volume insieme all’attuale presidente Roberto D’Avascio. Il libro, edizione “La Valle del Tempo”, racconta la storia di Arci Movie, associazione cinematografica nata a Ponticelli nel 1990 grazie a un gruppo di persone mosso da ideali politici e culturali comuni che ha operato nel difficile contesto sociale dell’area orientale di Napoli, lottando strenuamente per evirare la chiusura dell’unico cinema del quartiere. Risale alla metà de­gli anni Novanta la campagna di mobilitazione “Salviamo il ci­nema Pierrot” che ebbe il sostegno di cittadini e intellettuali, non solo napoletani, tra cui il regista inglese Ken Loach, che arrivò appositamente a Ponticelli nel 1995 e nel 1997. Proprio in quella sala da anni si svolgono lo storico Cineforum Arci Movie, che mantiene ancora una base sociale di circa un migliaio di soci e numerose attività legate alle scuole con la partecipazione diverse migliaia di giovani e docenti.

Nel volume c’è anche il racconto di importanti iniziative realizzate da Arci Mo­vie a Napoli e in Campania come le rassegne Cinema intorno al Vesuvio, Cinegirando, Lo Schermo e le Emozioni, AstraDoc e i progetti MovieLab, Fuoricampo, La Piccola Bottega del Filmma­kers, Io Cresco, FilmaP fino alle attività dell’Educativa Territoriale “Progetto Catrin”, punto di riferimento per tanti adolescenti e famiglie. Esperienze che fanno dell’associazione di Napoli Est un esem­pio di ente non-profit a livello nazionale.

Alla presentazione, dopo i saluti del presidente della VI Municipalità del Comune di Napoli Sandro Fucito, dialogano con l’autore: lo storico Guido D’Agostino, presidente dell’Istituto campano per la storia della Resistenza, dell’antifascismo e dell’età contemporanea “Vera Lombardi”, nonché vincitore del Premio Ponticelli; Maria Giovanna Mancini, docente dell’Università di Bari, figlia del professor Giorgio Mancini cui è dedicato il centro di cultura e animazione di Ponticelli, una delle sedi di Arci Movie; Valeria Pirone, dirigente scolastica dell’ITI “Marie Curie”, la più importante istituzione scolastica di Ponticelli con cui l’associazione collabora fortemente da diversi anni, e l’attore Patrizio Rispo, volto noto della fiction Rai “Un posto al Sole”, testimonial di diversi progetti di Arci Movie per la promozione del cinema nelle scuole a Napoli Est. All’incontro, moderato dal giornalista Nino Marchesano, prenderanno parte diverse personalità del modo della cultura e dell’attivismo politico nella periferia orientale di Napoli tra cui Aldo Cennamo, Roberto D’Avascio, Imma Colonna e l’editore Mario Rovinello.













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