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La scuola di Marano selezionata dalla Regione Campania tra le esperienze didattiche più significative. Ieri, 27 novembre, i laboratori dei docenti Fulvia Giacco e Adriano Coco hanno raccontato come letteratura, indagine narrativa e nuove tecnologie possano diventare strumenti di apprendimento e cittadinanza attiva. Gli alunni hanno partecipato anche al convegno conclusivo alla presenza del presidente Roberto Fico. Un riconoscimento importante per l’IC Amanzio Ranucci Alfieri di Marano di Napoli, selezionato attraverso il bando della Regione Campania per presentare a Città della Scienza, nell’ambito della manifestazione 3 Giorni con la Scuola Pubblica, le esperienze didattiche più significative realizzate nelle scuole del territorio.

Ieri, 27 novembre 2026, l’istituto è stato protagonista con il percorso «L’arte dell’indagine narrativa e digitale: dal delitto d’autore alla prevenzione del bullismo con l’IA», che ha messo in dialogo due laboratori curati dai docenti Fulvia Giacco e Adriano Coco. Due esperienze differenti, unite da una visione educativa comune: utilizzare la narrazione e le tecnologie emergenti per sviluppare pensiero critico, capacità di osservazione, creatività e consapevolezza sociale. Il laboratorio di Fulvia Giacco ha portato i partecipanti nella Napoli di fine Ottocento, trasformando Matilde Serao in un’investigatrice al servizio della redazione de Il Mattino. Attraverso il Murdoku, un gioco investigativo basato sulla logica e sulla deduzione, i ragazzi sono stati chiamati a risolvere un misterioso delitto ambientato durante una serata all’Opera. L’intelligenza artificiale generativa è stata utilizzata per costruire una storia capace di contestualizzare la scheda investigativa, i personaggi e gli indizi nell’atmosfera della Napoli di Serao. Dall’indagine alla scrittura giornalistica, i partecipanti hanno così sperimentato il ruolo di giovani cronisti. Il percorso, già realizzato nell’ambito del Piano Estate con il gruppo degli Ambasciatori del Pianeta, ha affrontato anche il tema delle fake news, partendo da una riflessione di Matilde Serao del 1891 sulla difficoltà di riconoscere le false notizie. Un collegamento tra passato e presente che offre ai ragazzi strumenti per interrogarsi sull’attendibilità delle fonti e sulla responsabilità nella comunicazione digitale.

Il secondo laboratorio, curato da Adriano Coco, ha affrontato il tema della prevenzione del bullismo attraverso la realizzazione di un cortometraggio. Gli studenti del plesso Ranucci, partendo dall’analisi delle dinamiche relazionali, hanno sviluppato storie e storyboard a fumetti, utilizzando l’intelligenza artificiale per trasformare le proprie idee in un prodotto audiovisivo. La tecnologia diventa così un mezzo per dare voce ai ragazzi e promuovere inclusione, empatia e rispetto. Il legame tra le due esperienze è particolarmente significativo: la capacità di indagare, osservare e comprendere la realtà, propria del giornalismo di Matilde Serao, viene trasferita anche all’analisi di un fenomeno sociale come il bullismo. In entrambi i laboratori l’IA non sostituisce il pensiero e la creatività degli studenti, ma interviene in un processo che parte dalla lettura, dalla ricerca e dalla riflessione. La partecipazione a Città della Scienza ha rappresentato anche un’importante occasione di cittadinanza e confronto istituzionale.

Gli alunni hanno infatti potuto prendere parte al convegno conclusivo della manifestazione, assistendo agli interventi delle personalità presenti, tra cui il presidente della Regione Campania Roberto Fico, insieme all’assessore regionale Andrea Morniroli, al presidente di Città della Scienza Giovanni Covone e al poeta Franco Arminio. Un’esperienza che ha permesso agli studenti di essere non soltanto protagonisti di un laboratorio selezionato a livello regionale, ma anche partecipanti attivi a un momento di riflessione sul futuro della scuola, sull’innovazione e sulle sfide educative delle nuove generazioni. La selezione dell’IC Amanzio Ranucci Alfieri valorizza un lavoro che mette insieme patrimonio culturale, didattica interdisciplinare in chiave STEAM e innovazione digitale. E proprio Matilde Serao, giornalista capace di osservare e raccontare la società del suo tempo, diventa il simbolo di un percorso che insegna ai ragazzi a non fermarsi alle apparenze, a cercare la verità e a utilizzare consapevolmente i nuovi linguaggi. Dalla penna di Matilde Serao all’intelligenza artificiale, una scuola che insegna a indagare per comprendere, verificare per conoscere e raccontare per cambiare.













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