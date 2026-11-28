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QUARTO – Cultura, partecipazione e valorizzazione del territorio. Domenica 29 novembre prenderà il via la rassegna teatrale “La Fescina”, promossa da Mareva Arte & Cultura, presieduta dall’avv. Marina De Martino, con la collaborazione dell’APS De Amicitia per la promozione.

Presidente, come nasce questa iniziativa?

Dalla sinergia tra la Regione Campania e il Comune di Quarto, che hanno reso possibile questo progetto volto a rendere il teatro protagonista della vita cittadina, e occasione di aggregazione e crescita culturale. Il nome

“La Fescina” richiama, infatti, le radici storiche di Quarto e il legame con il territorio.

Quali sono gli appuntamenti?

Quattro spettacoli presso il Teatro Gesù Divin Maestro:

29 novembre ore 19.00 – Piccoli segreti di famiglia;

6 dicembre ore 19.00 – Non ti pago;

20 dicembre ore 19.00 – La fortuna con la effe maiuscola;

27 dicembre 19.00 – Sei personaggi in cerca di attore.

Perché è stato scelto l’ingresso gratuito?

Perché la cultura deve essere accessibile a tutti. Il Comune di Quarto, insieme alla Regione Campania, hanno voluto offrire alle famiglie e ai cittadini un’occasione di incontro, divertimento e condivisione.

Qual è l’obiettivo della rassegna?

Costruire un appuntamento culturale capace di consolidarsi nel tempo. Investire nel teatro significa investire nelle persone, nell’identità e nel futuro della nostra comunità.

Ingresso gratuito previa prenotazione WhatsApp al numero 347 443 4905

A cura dell’Avv. Lelio Mancino













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