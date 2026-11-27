Gentile Direttore,

siamo alcuni genitori di ragazzi che frequentano il Palazzetto dello sport di Marano e vogliamo portare all’attenzione pubblica le condizioni in cui versa una struttura frequentata quotidianamente da centinaia di bambini, ragazzi e famiglie.

Le immagini che alleghiamo documentano una situazione che riteniamo ormai non più sostenibile. A ogni pioggia il palazzetto si allaga, mentre all’interno si segnalano plafoniere con fili elettrici scoperti e carenze che riguarderebbero anche i presidi antincendio, tra lance ed estintori che, secondo quanto riferito, risulterebbero scaduti o non adeguatamente manutenuti.

Non va meglio negli spogliatoi, dove anche i piatti doccia presenterebbero fori e danni provocati dalla ruggine. Una situazione che si inserisce in un quadro di manutenzione ordinaria e straordinaria che, a nostro avviso, manca da anni.

La nostra preoccupazione è soprattutto per la sicurezza. Parliamo di un impianto sportivo vissuto ogni giorno da tantissimi bambini e adolescenti, che hanno diritto a praticare sport in ambienti decorosi e sicuri. Ci chiediamo se, nelle condizioni attuali, la struttura rispetti ancora tutti i requisiti previsti dalle normative vigenti e chiediamo che vengano effettuate le necessarie verifiche tecniche e di sicurezza.

Secondo quanto denunciano alcuni frequentatori, da circa 25 anni il Comune non avrebbe realizzato investimenti adeguati per il rilancio e la manutenzione del palazzetto. Non è possibile continuare a lasciare una struttura così importante per la comunità in queste condizioni.

Chiediamo pertanto all’amministrazione comunale di intervenire, chiarire quali siano gli interventi programmati e indicare tempi certi per la messa in sicurezza e il recupero dell’impianto.

Non si tratta di una polemica, ma di una richiesta di attenzione e responsabilità verso le famiglie, i ragazzi e tutte le società sportive che ogni giorno utilizzano il palazzetto.

La posizione del gestore e il nodo del futuro della struttura

Accanto alle preoccupazioni espresse dai genitori, c’è anche la questione della gestione dell’impianto. L’attuale gestore, che opera da tempo in regime di proroga, avrebbe più volte chiesto all’amministrazione comunale di fare chiarezza sul futuro del palazzetto.

Una richiesta che nasce anche dalla necessità di poter programmare eventuali investimenti, interventi e iniziative per il futuro, ma soprattutto di conoscere con precisione il quadro delle responsabilità e delle competenze relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

Senza certezze sul futuro affidamento della struttura e senza indicazioni chiare da parte del Comune, diventa difficile pianificare interventi e assumere impegni a medio e lungo termine.

Si attendono quindi risposte dall’amministrazione comunale anche sul fronte di eventuali bandi, avvisi pubblici e procedure per il futuro affidamento dell’impianto.

Il tema, dunque, non riguarda soltanto le condizioni attuali del palazzetto, ma anche le prospettive di una struttura sportiva fondamentale per Marano, che ha bisogno di manutenzione, investimenti e soprattutto di una programmazione chiara.