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Napoli si prepara a vivere le festività natalizie con un programma che punta a trasformare la città in un grande palcoscenico diffuso, dove musica, teatro, danza e tradizioni popolari diventano strumenti di incontro e confronto tra culture. Sono 53 gli appuntamenti inseriti nel cartellone di “Natale a Napoli 2026”, promosso dall’Amministrazione comunale e in programma dal 4 dicembre al 10 gennaio. Tutte le iniziative saranno gratuite e distribuite in diversi luoghi della città, con l’obiettivo di coinvolgere non soltanto il centro, ma anche i quartieri e le realtà culturali delle Municipalità.

Due i grandi filoni attorno ai quali si sviluppa la proposta: da una parte “Altri Natali”, la rassegna che raccoglie i progetti selezionati attraverso l’avviso pubblico del Comune, dall’altra “Sacro Sud”, il percorso musicale e spirituale ideato e diretto da Enzo Avitabile e organizzato da Black Tarantella. A completare il calendario ci sarà anche «Natali erranti: laboratorio di controcanti», iniziativa ormai consolidata che quest’anno raggiunge la quinta edizione.

Il filo rosso dell’intera programmazione è rappresentato dal Mediterraneo, con il suo patrimonio di storie, contaminazioni, identità e tradizioni. Una scelta che guarda anche al prossimo appuntamento con l’America’s Cup, che nel 2027 porterà Napoli al centro della scena internazionale della vela. Il mare, dunque, non soltanto come elemento paesaggistico e risorsa economica, ma come simbolo della vocazione della città all’incontro, all’accoglienza e allo scambio tra i popoli.

Particolare attenzione sarà riservata ai giovani e alla possibilità di utilizzare gli appuntamenti culturali per trasmettere messaggi di inclusione, solidarietà e convivenza. Il Natale diventa così l’occasione per andare oltre la dimensione puramente celebrativa delle festività e proporre una riflessione sui temi della pace, del rispetto delle differenze e del dialogo interculturale.

ALTRI NATALI, OLTRE 40 APPUNTAMENTI NEI QUARTIERI

La parte più consistente del programma è affidata ad “Altri Natali”, che dal 9 dicembre al 10 gennaio proporrà oltre 40 iniziative suddivise in dieci progetti. Le proposte, selezionate attraverso il bando comunale, coinvolgeranno nove Municipalità e troveranno spazio in chiese, teatri, parchi e luoghi della cultura, valorizzando anche strutture e patrimoni storici meno conosciuti.

Il cartellone attraverserà diversi linguaggi artistici, dalla musica alla danza, passando per il teatro, la narrazione e gli spettacoli destinati alle famiglie. Le storie del mare e della città saranno raccontate attraverso percorsi che spaziano dal mito di Partenope alle antiche tradizioni marinare, dalle vicende legate alle migrazioni fino alle espressioni più caratteristiche della cultura popolare napoletana.

Numerosi gli artisti e i protagonisti coinvolti. Tra i nomi annunciati figurano Carlo Faiello, Davide Iodice, Maurizio de Giovanni, Marco Zurzolo, Flo ed Enzo Gragnaniello, accanto alle associazioni e agli operatori culturali che costituiscono una parte importante del tessuto creativo cittadino.

La rassegna punta proprio sulla partecipazione delle realtà locali, sostenendo progetti che nascono dal territorio e che contribuiscono a rendere la programmazione culturale meno concentrata nei luoghi tradizionali dello spettacolo. Una strategia che, nelle intenzioni dell’Amministrazione, mira a consolidare un modello di città policentrica, nel quale ogni quartiere possa diventare protagonista della vita culturale.

«Con Altri Natali continuiamo a investire in una programmazione culturale che nasce dalle energie della città e valorizza associazioni, artisti e operatori del territorio», sottolinea Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali del Comune. In vista della competizione velica del 2027, aggiunge, il mare diventerà il tema attraverso cui raccontare l’identità napoletana e la sua capacità di dialogare con le altre culture.

SACRO SUD, LA SPIRITUALITÀ INCONTRA LE MUSICHE DEL MONDO

L’altro grande appuntamento del Natale napoletano sarà “Sacro Sud”, sei eventi in calendario dal 13 al 27 dicembre. La rassegna, ideata e diretta da Enzo Avitabile, propone un itinerario che mette in relazione spiritualità, tradizioni religiose e sonorità provenienti da diverse aree del mondo. Un percorso che attraversa alcuni dei luoghi storici più suggestivi di Napoli, trasformandoli in spazi di incontro attraverso la musica.

L’apertura è fissata per il 13 dicembre nella Basilica di San Pietro ad Aram, dove lo stesso Avitabile sarà protagonista di un concerto acustico dedicato alle radici della spiritualità. Il 15 dicembre il programma si sposterà a Palazzo Cavalcanti per un incontro con Stefano Senardi, noto discografico.

Tre gli appuntamenti successivi nella chiesa di Santa Maria Donnaregina Nuova: il 16 dicembre si esibirà il Dudukner Ensemble, formazione armena; il 18 sarà la volta dei Dervisci Rotanti di Damasco, mentre il 20 dicembre salirà sul palco la cantante marocchina Cherifa Kersit. La conclusione della rassegna è prevista il 27 dicembre nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino, con «Incarnation», una performance che unirà musica e danza classica khmer della Cambogia.

Un programma internazionale che mette al centro le diverse espressioni della fede e della cultura, cercando nella musica un linguaggio comune capace di superare confini geografici, religiosi e linguistici. «Sacro Sud è un dialogo di pace fatto di solidarietà, tolleranza e aggregazione», spiega Avitabile, evidenziando il valore delle preghiere, dei canti e delle tradizioni antiche come testimonianza del legame profondo tra musica e spiritualità.

NATALI ERRANTI, SPAZIO AI GIOVANI E ALLA SANITÀ

Il terzo tassello del programma è rappresentato da «Natali erranti: laboratorio di controcanti», che prenderà il via il 4 dicembre nella Terza Municipalità. Giunto alla quinta edizione, il progetto prevede sei appuntamenti tra laboratori e spettacoli, coinvolgendo artisti, musicisti e l’Orchestra Sanitansamble, una delle esperienze culturali e sociali più significative del quartiere Sanità.

Anche in questo caso la proposta punta sulla partecipazione e sulla possibilità di avvicinare alla musica e alle attività artistiche un pubblico ampio, con particolare attenzione alle nuove generazioni. L’obiettivo è fare della cultura un’occasione di crescita collettiva e uno strumento per rafforzare il rapporto tra comunità e territorio.

A rimarcare la scelta di distribuire le iniziative in tutta Napoli è Ferdinando Tozzi, delegato del sindaco per l’industria musicale e l’audiovisivo. Il programma, osserva, conferma l’impostazione policentrica che ha caratterizzato il mandato dell’amministrazione guidata da Gaetano Manfredi, affiancando alle manifestazioni più strutturate progetti capaci di coinvolgere le energie culturali presenti nei quartieri.

Un Natale che, nelle intenzioni dei promotori, non si esaurisce quindi nelle luminarie e negli appuntamenti di intrattenimento, ma vuole lasciare un segno anche oltre il periodo delle festività. «È un Natale pensato per far crescere, per mettere dei semi, soprattutto in un periodo difficile e delicato come questo», conclude Tozzi.

La sfida sarà trasformare i 53 appuntamenti in un’occasione concreta di partecipazione, facendo dialogare le diverse anime della città e rafforzando il ruolo di Napoli come crocevia culturale del Mediterraneo.













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