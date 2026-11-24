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Marano si prepara agli eventi natalizi tra isole pedonali e animazione. Tra oggi e domani i commissari straordinari dovrebbero annunciare il programma ufficiale. Intanto, dalle indiscrezioni delle ultime ore, sembra previsto un momento di animazione anche a Corso Europa, inizialmente escluso dalle iniziative.

Un risultato che arriva anche dopo le sollecitazioni di Terranostranews e dei commercianti della zona. A farsi carico gratuitamente dell’animazione sarebbe la cooperativa gestita da Giovanni Tagliaferri, che ha dato la propria disponibilità.

Nelle prossime ore si conosceranno anche i dettagli delle iniziative previste per via Merolla, corso Umberto e Ciaurro.













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