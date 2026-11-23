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Jensen Huang torna alla guida di Nvidia. Il cda dell’azienda ha infatti deciso di reintegrarlocome presidente e ceo. Vola il titolo: poco prima dell’avvio degli scambi a Wall Street, nel premarket Nvidia sale di quasi di 30 punti. “Il Consiglio di Amministrazione – si legge in una nota della società – ha votato all’unanimità per la reintegrazione del signor Huang a seguito di una serie di discussioni e incontri con lui, dopo i quali il Consiglio si è dichiarato soddisfatto della sua franchezza e della sua capacità di guidare Nvidia. Nel processo decisionale, il Consiglio ha ricevuto pareri da alti funzionari del governo degli Stati Uniti e, sulla base di tali pareri, è fiducioso che la reintegrazione del signor Huang non comporti alcun rischio per la sicurezza nazionale”.













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