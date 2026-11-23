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“Duemilatrecentosessantotto codici rossi in un anno, oltre sei al giorno tra Napoli e provincia. Numeri che raccontano un’emergenza sociale che non può essere affrontata soltanto con le denunce o con le manifestazioni del 25 novembre”. Così Andrea Caso, segretario regionale di Più Uno in Campania, commentando i dati diffusi dai carabinieri e dai centri antiviolenza cittadini.

“C’è un dato – sottolinea Caso – che deve far riflettere: soltanto il 38% delle donne assistite dai centri antiviolenza di Napoli lavora. La violenza è anche controllo economico, isolamento, privazione dell’autonomia. E senza indipendenza economica, uscire da una relazione violenta può diventare ancora più difficile”.

“Chiediamo alla Regione e agli enti locali di rafforzare gli sportelli di prossimità, garantire continuità ai finanziamenti e favorire percorsi di formazione, lavoro e autonomia abitativa. Vogliamo anche un rendiconto pubblico dei fondi effettivamente erogati, degli sportelli attivati e dei percorsi lavorativi avviati. E occorre investire nell’educazione al rispetto fin dalle scuole. “Una donna non deve essere costretta a scegliere tra subire violenza e non avere di che vivere. Il vero obiettivo – conclude il segretario regionale di Più Uno – non è soltanto aiutarla a fuggire, ma metterla nelle condizioni di non dover tornare indietro”.













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