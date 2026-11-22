L’ex capo della Polizia era rimasto nella casa di campagna con la scusa di voler leggere alcuni documenti. La tenuta è stata posta sotto sequestro per consentire gli accertamenti. La salma è stata trasferita a Firenze, dove è prevista l’autopsia.

Sono le ultime ore di Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia, quelle su cui si concentrano gli accertamenti dopo il ritrovamento del suo corpo nella tenuta di campagna in Toscana. Una vicenda che ha profondamente colpito gli ambienti istituzionali e il mondo delle forze dell’ordine.

Secondo le prime ricostruzioni, De Gennaro si trovava da solo nella proprietà quando è stato trovato senza vita, seduto su una poltrona. Poco distante sarebbe stata rinvenuta una pistola. La scena ha richiesto l’intervento degli investigatori e i necessari rilievi per ricostruire con precisione quanto accaduto.

A colpire, nel racconto delle ultime ore, è soprattutto una telefonata alla moglie. Alla consorte avrebbe comunicato l’intenzione di rimanere in campagna, spiegando di voler trascorrere il tempo leggendo alcune carte. «Resto in campagna a leggere le carte», avrebbe detto, senza lasciar trasparire, almeno dalle informazioni finora emerse, ciò che sarebbe accaduto successivamente.

La tenuta è stata sigillata per permettere agli inquirenti di effettuare tutti gli accertamenti. Gli investigatori stanno ricostruendo gli spostamenti e gli ultimi contatti dell’ex dirigente, mentre ogni elemento raccolto dovrà essere valutato nell’ambito delle verifiche investigative.

La salma è stata trasferita a Firenze. Per la giornata successiva è previsto il conferimento dell’incarico per l’autopsia, esame che consentirà di approfondire le circostanze del decesso.