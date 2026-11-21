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Marano non ha bisogno di sterili critiche, ma di un patto chiaro per la rinascita

Il gruppo “I Volenterosi per Marano” ha un obiettivo primario: riportare la politica con la P maiuscola nella città. Non abbiamo la panacea per tutti i problemi che attanagliano Marano, ma rappresentiamo la volontà di quei maranesi che hanno a cuore le sorti della città, il suo sviluppo socio-economico e la sua rinascita culturale.

Questa rinascita passa attraverso la sensibilità di chi non vive passivamente la storia odierna, ma diventa volano dello sviluppo. Siamo consapevoli che il risorgere di una comunità passa attraverso l’energia di ogni singolo cittadino, che diventa protagonista di sé stesso e delle sorti della propria collettività.

“I Volenterosi per Marano” vogliono avvicinare alla gestione della cosa pubblica ogni singolo cittadino, per il benessere dell’intera comunità. Questo è lo scopo di ogni singolo volenteroso fare sì che la città diventi l’Agorà della futura Marano.

Michele Izzo













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