Presentato l’obiettivo di inserire un emendamento nella Legge di Bilancio 2027. Nel mirino circa 50mila ordinanze di demolizione. Contraria la Regione, mentre resta aperto il confronto tra regolarizzazione degli immobili e tutela del territorio.

Il condono edilizio torna al centro della scena politica nazionale e riaccende il dibattito in Campania, dove migliaia di cittadini attendono da anni una risposta sulla regolarizzazione degli immobili. La proposta è quella di riaprire i termini della sanatoria del 2003, consentendo anche in Campania di accedere alle procedure che, secondo i promotori dell’iniziativa, furono precluse dalle scelte della Regione guidata all’epoca da Antonio Bassolino.

A rilanciare la questione è Fratelli d’Italia, che punta a presentare un emendamento alla Legge di Bilancio 2027. L’iniziativa, sostenuta dalla deputata Imma Vietri, mira a dare una possibilità a quelle famiglie che da oltre vent’anni vivono in una condizione di incertezza amministrativa e giudiziaria.

Secondo i dati citati dalla parlamentare, in Campania si conterebbero circa 50mila ordinanze di demolizione. Vietri parla di una questione di «giustizia sociale e di equità di trattamento», precisando che la proposta non sarebbe un condono generalizzato, ma una riapertura dei termini per gli immobili realizzati entro il 31 marzo 2003, sempre nel rispetto dei vincoli previsti dalla legge. Anche Edmondo Cirielli aveva manifestato il proprio impegno sul tema, contestando l’esclusione della Campania dal precedente provvedimento nazionale.

La proposta, tuttavia, incontra una netta opposizione da parte della Regione. Il presidente Roberto Fico ha espresso chiaramente la propria posizione: «Siamo contro il condono edilizio. Punto».

Una contrarietà condivisa anche dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che invita a distinguere tra piccoli abusi eventualmente regolarizzabili attraverso le norme vigenti e costruzioni realizzate in aree sottoposte a vincoli paesaggistici o caratterizzate da rischi idrogeologici.

Il problema riguarda da vicino anche Napoli, dove restano numerose pratiche edilizie ancora da esaminare. Il Comune è impegnato nello smaltimento dell’arretrato, ma la presenza di immobili in aree vincolate continua a rendere particolarmente complessa la gestione delle richieste di sanatoria.

Sul fronte opposto, ambientalisti e associazioni impegnate nella tutela del territorio mettono in guardia dai possibili effetti di una nuova sanatoria. Il timore è che la riapertura dei termini possa indebolire il contrasto all’abusivismo edilizio, soprattutto in una regione esposta a rischi sismici e idrogeologici.

Per ora, dunque, non cambia nulla sul piano normativo: la riapertura del condono del 2003 è soltanto una proposta politica e dovrà passare attraverso l’esame parlamentare.

La questione resta aperta e divide istituzioni e forze politiche: da una parte le famiglie che chiedono una soluzione a una situazione che si trascina da decenni, dall’altra chi ritiene prioritario evitare nuove sanatorie e rafforzare la tutela del territorio.

La partita si giocherà nelle prossime settimane in Parlamento. Per migliaia di cittadini campani, intanto, resta l’attesa di capire se dopo oltre vent’anni si aprirà davvero una nuova possibilità di regolarizzazione.