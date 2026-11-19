Condividi

Visite: 132

58 Visite

Caos viabilità nella zona di Camaldolilli, dove – secondo alcune testimonianze – sarebbero caduti di alcuni alberi e ciò provocando pesanti ripercussioni sulla circolazione stradale.

La situazione è particolarmente critica per chi da Marano e dai quartieri collinari deve raggiungere Napoli e il Vomero. Si registrano rallentamenti e lunghe code lungo le principali arterie di collegamento, con numerosi automobilisti bloccati nel traffico.

La caduta degli alberi sta compromettendo la regolare circolazione, creando disagi a residenti e pendolari che quotidianamente percorrono queste strade.

Si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione e, ove possibile, di valutare percorsi alternativi in attesa del ripristino della viabilità.

Una situazione che sta mettendo a dura prova la circolazione in tutta l’area collinare.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti