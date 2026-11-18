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Terremoto politico al Comune di Volla. Il sindaco Giuliano Di Costanzo ha rassegnato le dimissioni, ponendo fine alla sua esperienza amministrativa a poco più di un anno dall’elezione. La decisione arriva nel pieno della bufera giudiziaria che ha investito la politica e l’imprenditoria campana, con l’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli su un presunto sistema di corruzione e condizionamento degli appalti pubblici.

Il passo indietro del primo cittadino arriva alla vigilia di un appuntamento particolarmente delicato: l’interrogatorio preventivo davanti al giudice per le indagini preliminari, fissato per giovedì 19 novembre. Di Costanzo, eletto nel giugno 2025 alla guida di una coalizione di centrosinistra, risulta indagato per corruzione propria.













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