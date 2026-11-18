Si sono conclusi ieri i lavori stradali in via Lazio, mentre sono ufficialmente iniziati gli interventi in corso Mediterraneo. In dirittura d’arrivo anche i lavori in un tratto di San Rocco.
Sul fronte rifiuti, dopo le difficoltà degli ultimi giorni, i mezzi sono finalmente riusciti a fare rifornimento di carburante. Decisiva l’ordinanza firmata ieri dai commissari, che autorizza l’anticipazione di somme alla ditta, attualmente con i conti sequestrati.
I primi mezzi sono usciti questa mattina, ma per rimuovere tutti i cumuli di rifiuti presenti sul territorio servirà ancora tempo: l’obiettivo è completare le operazioni entro domani.
Intanto, si avvicina anche la conclusione del rapporto con l’attuale gestore del servizio, Marano Ambiente, dopo le vicissitudini giudiziarie che hanno interessato la società.