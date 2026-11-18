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Figurano anche l’ex consigliera regionale Maria Grazia Di Scala (nella foto) e l’ex sindaco Paolino Buono tra gli imputati condannati dalla prima sezione penale del tribunale di Napoli (presidente De Rosa) per le presunte irregolarità nella gestione di fiere, mercatini e eventi vari nel comune di Barano d’Ischia.

Oltre alle condanne di otto imputati l’autorità giudiziaria ha anche disposto il non luogo a procedere per diverse contestazioni di abuso d’ufficio e per altri reati che, nel frattempo, sono andati in prescrizione.

La vicenda risale al 2015 e tra le contestazioni sollevate dalla Procura di Napoli figura anche il tentativo di acquisire una struttura ai Maronti: in questo caso i pm hanno ipotizzato i reati di peculato, concussione, corruzione, falso e l’abuso d’ufficio.

All’ex comandante della Polizia locale Antonio Nicola Stanziola sono stati inflitti sette anni; quattro anni invece all’attuale comandante Ottavio Di Meglio, all’ex sindaco Paolino Buono e a Giorgio Vuoso.

Tre anni di reclusione per l’attuale consigliera comunale ed ex consigliera regionale Maria Grazia Di Scala e anche per Eugenia Alexandra Di Meglio, Ciro Pinelli e l’imprenditore alberghiero Raffaele Piro.

Secondo l’inchiesta, per concedere licenze e autorizzazioni agli operatori del mercato comunale sarebbero state richieste delle tangenti.













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