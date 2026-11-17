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Dalla condotta idrica regionale ai lavori stradali comunali, passando per la fibra: diversi interventi stanno interessando contemporaneamente il territorio di Marano, con ripercussioni sulla viabilità e sulla quotidianità dei residenti.

Marano si presenta oggi come un grande cantiere a cielo aperto. Sono numerosi gli interventi in corso in diverse zone della città, tra lavori alla rete idrica regionale, opere stradali comunali e installazione della fibra, con conseguenti disagi per automobilisti e residenti.

Tra le aree interessate figurano Castel Belvedere, dove sono in corso lavori alla condotta idrica regionale, e San Rocco, interessata da interventi sulla rete stradale. Cantieri anche in via Lazio, dove si stanno portando avanti lavori di completamento della strada.

Ulteriori interventi riguardano la condotta idrica regionale nella zona del Parco Poggio Vallesana, mentre in viale Duca d’Aosta i lavori in corso hanno comportato anche la chiusura della strada, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione. E lavori, infine, anche in via Corree di sotto.

Un quadro articolato che vede convivere, spesso negli stessi periodi, interventi di diversa natura: dalla posa della fibra ottica al rifacimento e completamento delle strade, fino ai lavori sulle condotte idriche regionali.

Il risultato è una città nella quale spostarsi diventa sempre più complicato, tra restringimenti della carreggiata, deviazioni, strade chiuse e rallentamenti. Disagi che si aggiungono alle difficoltà quotidiane di chi deve attraversare Marano per raggiungere il lavoro, accompagnare i figli a scuola o semplicemente spostarsi da un quartiere all’altro.

Naturalmente, gli interventi sulle infrastrutture sono necessari e possono rappresentare un investimento importante per il miglioramento dei servizi. Ma la contemporaneità di tanti cantieri pone inevitabilmente una questione: è possibile coordinare meglio i lavori, programmando gli interventi in modo da limitare la sovrapposizione dei disagi?













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