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Si apre uno spiraglio per i cittadini campani che hanno ricevuto cartelle di pagamento per visite mediche ed esami diagnostici prenotati ma non disdetti. La Regione Campania ha chiesto di sospendere le procedure di riscossione e di procedere all’annullamento delle richieste relative alle prestazioni fino al 2021.

La vicenda riguarda migliaia di utenti che si sono visti recapitare richieste di pagamento per prestazioni sanitarie alle quali non si sono presentati, senza aver effettuato la disdetta nei tempi previsti.

Una situazione che ha provocato preoccupazione e disagi tra i cittadini. Palazzo Santa Lucia ha parlato di un «grave allarme procurato tra i cittadini», chiedendo di fare chiarezza sulle procedure adottate e di rivedere le richieste di pagamento.

In particolare, secondo l’indicazione della Regione, le cartelle dovranno essere sospese e le posizioni riesaminate, soprattutto nei casi in cui gli utenti siano in grado di dimostrare che non era materialmente possibile annullare o disdire la prestazione prenotata.













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