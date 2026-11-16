MARANO, EMERGENZA RIFIUTI SENZA FINE: STRADE ANCORA INVASE DAI SACCHETTI. MANCA ANCHE IL GASOLIO PER I MEZZI, I COMMISSARI ORA DEVONO INTERVENIRE E MANDARE VIA QUESTA AZIENDA

L’emergenza igiene urbana a Marano sembra non conoscere fine. Anche oggi la città deve fare i conti con rifiuti non raccolti, sacchetti che restano sui marciapiedi e una situazione che continua a peggiorare, tra disservizi e difficoltà operative. L’ultima criticità sarebbe legata addirittura alla mancanza di gasolio per rifornire i mezzi destinati alla raccolta, una circostanza che rischia di paralizzare ulteriormente un servizio già da tempo in affanno.

A complicare il quadro c’è anche la vicenda del sequestro dei conti di Marano Ambiente, che avrebbe inciso sulla disponibilità delle risorse necessarie a garantire la regolare attività del servizio. Una nuova difficoltà che si aggiunge a una lunga serie di problemi e che lascia ancora una volta i cittadini a fare i conti con le conseguenze di una gestione evidentemente inadeguata.

La storia va avanti ormai da circa un anno. Da quando è entrata in scena la nuova società incaricata del servizio di igiene urbana, il rapporto tra aspettative e risultati è stato segnato da continue criticità. Una situazione che i commissari straordinari del Comune si sono ritrovati a gestire, ereditando un affidamento che oggi solleva più di un interrogativo.

Al centro delle polemiche c’è anche la procedura di gara, contestata per le modalità con cui è stata costruita e aggiudicata. Un bando che, alla luce delle difficoltà emerse successivamente, merita un’attenta riflessione. L’aggiudicazione è avvenuta con un ribasso del 9 per cento: un dato che oggi alimenta ulteriori interrogativi sulla sostenibilità economica dell’appalto e sulla capacità dell’azienda di garantire un servizio essenziale per la comunità.

Non si può continuare a rincorrere le emergenze, intervenendo ogni volta quando le strade sono già sommerse dai rifiuti. La raccolta deve essere garantita quotidianamente, indipendentemente dalle difficoltà finanziarie o organizzative della società incaricata.

A questo punto la questione diventa soprattutto una responsabilità istituzionale. I commissari straordinari che guidano il Comune hanno il dovere di valutare con determinazione tutte le iniziative previste dalla legge, comprese le eventuali procedure per la risoluzione del contratto, qualora ne ricorrano i presupposti.

Marano non può restare ostaggio di un servizio che continua a produrre disagi e disservizi. I cittadini pagano le tasse e hanno diritto a una città pulita, a una raccolta regolare e a un’amministrazione capace di pretendere il rispetto degli obblighi contrattuali.