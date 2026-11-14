DE BRUYNE AL PSV? “HO RICEVUTO DIVERSI MESSAGGI, VEDIAMO”

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Per la serie “Kevin non ha ancora preso l’aereo”, ecco a noi la De Bruyne-story, che è alla prima puntata, e altre ce ne saranno, perché il mercato va così, ed è persino giusto. Prima ancora di fare le valigie, non essendoci riassunto delle vicende precedenti, conviene sistemarsi dinnanzi ad un pallone (di vetro, non di cuoio) per provare a leggerci dentro. Il Psv, raccontano gli amici degli amici, ha educatamente e sportivamente avanzato una richiesta al Napoli, per tentare di farsi un’idea: visto che esiste una clausola unilaterale per il rinnovo nel giugno del 2027, pensate di esercitarla? Un elegante modo per andare sul sicuro e però anche per buttarla lì: risposta altrettanto sincera: “Vedremo”. Oggi non si sa cosa succederà domani, dunque impossibile prevedere da qui a sei mesi: però De Bruyne un pensierino ce l’ha fatto, non l’ha neanche negato: “Ho ricevuto vari messaggi, vediamo cosa succede”.