Marano, i commissari verso la richiesta di proroga: elezioni a ottobre o già in primavera?

Condividi

Visite: 357

80 Visite

La commissione straordinaria che guida il Comune di Marano si prepara a chiedere al Viminale una proroga di sei mesi del commissariamento.

La richiesta dovrà essere valutata dal Ministero dell’Interno, che potrà decidere se accoglierla o respingerla. In caso di via libera, il ritorno alle urne slitterebbe verosimilmente a ottobre. Se invece la proroga non dovesse essere concessa, si potrebbe votare già tra maggio e giugno.

La normativa prevede infatti una durata ordinaria di 18 mesi per il commissariamento, con la possibilità di un’ulteriore proroga fino a un massimo di sei mesi.

La decisione è attesa nei prossimi giorni e sarà determinante per definire i tempi del ritorno alla guida politica e amministrativa della città.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti