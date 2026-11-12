Grillo sfida ancora Conte: «Pronto a tornare in politica». Il fondatore M5S prepara la rivincita e una lista autonoma

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A volte ritornano. Beppe Grillo, poco propenso a comparire sul piccolo schermo, il prossimo 22 novembre sarà ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa sul Nove. A dare la notizia-indiscrezione, confermata dagli ambienti televisivi, è il Foglio che dà ampio spazio al fondatore del movimento 5Stelle che da tempo cova la rivincita e strapazza Conte, “colpevole” di aver tradito la vocazione autentica delle origini. “Il primo comizio di Grillo è quasi apparecchiato”, scrive il quotidiano diretto da Cerasa.

Grillo torna in tv da Fazio: l’indiscrezione del Foglio

Grillo era tornato a parlare pubblicamente nella puntata del 21 settembre scorso partecipando a “Pulp Podcast”, il podcast di Fedez e Davide Marra. Ma l’ultima intervista televisiva risale a tre anni fa. Sempre ospite da Fazio, un ritorno in tv dopo quasi dieci anni: era il 12 novembre del 2023.

L’ipotesi di una nuova discesa in politica. Effetto Vannacci al contrario

In un colloquio telefonico con Salvatore Merlo, Grillo gioca alla suspense. E torna a stuzzicare Conte che continua a chiamare Mago di Oz, nei giorni di buonumore o Reverendo Jones, nei giorni di malumore. E non esclude un nuovo impegno in politica, magari con una lista autonoma alle prossime elezioni, che rosicchierebbe consensi ai 5 Stelle e al Campo largo. Un effetto Vannacci al contrario. L’ipotesi circola da settimane con dettagli sull’operazione che prevederebbe una nuova piattaforma web, sulla scia del modello Casaleggio senior, ma amministrata da più soggetti per arginare la deriva di Conte. Secondo il Foglio, alcune persone vicine al comico lo starebbero incoraggiando e Beppe sarebbe pronto alla sfida.

“Conte è capace di tutto, anche di fare il presidente della Repubblica”

Di Conte, che da tempo non chiama più per nome, sottolinea la sua straordinaria ambizione e il suo egotismo. “Conte è capace di tutto… Anche di fare il presidente della Repubblica”. E ci voleva il comico ormai ex (ma chissà) vaffanculista – scrive Merlo – “per far suonare la presidenza della Repubblica come una minaccia, l’ultima e la più temeraria delle imprese di un uomo, Conte, che ha governato prima con la Lega, poi con il Pd, e infine si è preso il Movimento sottraendolo a chi lo aveva inventato”.

Una lista Grillo rosicchierebbe voti ai 5Stelle e al campo largo

Riguardo al futuro di Grillo non si esclude che sia tentato da un ritorno sulla scena politica con una sua lista unica, sollecitato in questa direzione da “persone preoccupate da Conte, diciamo così, e dalla sua alleanza con la sinistra”. Un’operazione definita “un esperimento sociale” con l’obiettivo di strappare qualche consenso ai 5 Stelle e “qualche decimale al campo largo”.













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