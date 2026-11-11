Appalti e presunti intrecci con la camorra: il comune di Volla e Asl Napoli 3 Sud nel mirino, possibile l’invio di commissioni di accesso

L’inchiesta della Dda di Napoli su appalti, presunta corruzione e infiltrazioni camorristiche potrebbe avere conseguenze anche sul piano amministrativo. Tra i possibili sviluppi si profila l’invio di due commissioni di accesso, da parte del Prefetto di Napoli, una al Comune di Volla e all’Asl Napoli 3 Sud, per verificare eventuali condizionamenti della criminalità organizzata.
L’indagine, che ha portato a tredici misure cautelari, coinvolge anche il sindaco di Volla, Giuliano Di Costanzo, e il direttore generale dell’azienda sanitaria, Giuseppe Russo, convocati per gli interrogatori preventivi.
Il quadro investigativo rende plausibile un approfondimento da parte della Prefettura, distinto dall’accertamento delle responsabilità penali. La disciplina antimafia prevista dal Testo unico degli enti locali si applica, nei limiti della compatibilità, anche alle aziende sanitarie locali. Un caso analogo si registrò all’Asl Napoli 1, anni e anni fa.
L’accesso potrebbe dunque rappresentare uno dei prossimi passaggi della vicenda.