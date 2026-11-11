Allarme bomba in centinaia di scuole, evacuazioni in tutta Italia. La mail con le minacce anche a Meloni

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«Questo è Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan. Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani.

Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi. Ho appena lasciato nel vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza.

L’ho posizionata in modo tale che l’onda d’urto si propaghi in tutto l’edificio. Di voi rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta.

Inoltre, abbiamo piazzato una bomba nel motore dell’auto del vostro primo ministro.

Dopodiché finiremo i sopravvissuti a coltellate».

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