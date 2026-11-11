Usa, la Camera blinda Hegseth: bocciata la procedura di impeachment

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La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha respinto la procedura di impeachment contro il segretario alla Difesa Pete Hegseth. I repubblicani hanno votato compatti, bloccando la risoluzione e confermando il sostegno all’esponente dell’amministrazione Trump.

Soddisfatto il presidente Donald Trump, che ha celebrato l’esito del voto attaccando il deputato repubblicano Thomas Massie, promotore dell’iniziativa, definendolo «un perdente». Per Trump, il tentativo di impeachment è «miseramente fallito».

Una vittoria politica per la Casa Bianca, che per il momento allontana lo spettro di una procedura parlamentare contro il capo del Pentagono.













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