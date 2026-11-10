San Giorgio a Cremano, assunzioni e presunti legami politici: l’inchiesta di Quarta Repubblica. Rescigno: «Avevo già denunciato le criticità da presidente dell’Anticamorra»

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Il servizio di Rete 4 accende i riflettori sui concorsi comunali, sui rapporti di parentela e su possibili conflitti di interesse. L’ex sindaco Giorgio Zinno respinge le contestazioni richiamando l’elevato numero di assunzioni. Carmela Rescigno torna all’attacco: «Il lavoro non può diventare uno strumento di scambio politico».

Un presunto sistema di assunzioni, rapporti familiari e legami politici che, secondo le denunce raccolte dalla trasmissione, avrebbe contribuito a consolidare reti di consenso sul territorio. È quanto emerge dall’inchiesta giornalistica trasmessa lunedì 9 novembre da Quarta Repubblica, il programma di approfondimento condotto da Nicola Porro su Rete 4, che ha acceso i riflettori sul Comune di San Giorgio a Cremano e sulle procedure concorsuali svolte negli ultimi anni. Il servizio, realizzato dalla giornalista Valentina Accardo e intitolato «Fratelli, mogli e amici, le assunzioni del PD in Campania», affronta il tema dei rapporti tra politica, pubblica amministrazione e occupazione, raccogliendo testimonianze e contestazioni su quello che l’ex presidente della Commissione regionale Anticamorra e Beni Confiscati, Carmela Rescigno, definisce un presunto «sistema Pd».

Proprio Rescigno è tra le protagoniste dell’inchiesta televisiva. L’ex consigliera regionale sostiene che alcune procedure di assunzione avrebbero favorito persone legate, attraverso rapporti familiari o personali, ad ambienti politici locali. «Funziona così: a San Giorgio a Cremano facciamo il concorso, assumiamo amici e parenti del sistema Pd e così facciamo consensi. Ho delibere, graduatorie, determine: è tutto vero. Il sistema si dirama anche ai comuni vicini», afferma Rescigno nel servizio televisivo. Le contestazioni, tuttavia, non equivalgono all’accertamento di irregolarità nelle procedure concorsuali, che richiederebbe verifiche puntuali da parte degli organismi competenti.

Nel corso dell’inchiesta, la troupe di Rete 4 ha raggiunto anche Giorgio Zinno, già sindaco di San Giorgio a Cremano e successivamente eletto in Consiglio regionale. Di fronte agli interrogativi sui rapporti di parentela e sulle assunzioni effettuate dall’amministrazione, Zinno ha respinto la lettura proposta nel servizio, riconducendo le circostanze evidenziate anche a una casualità statistica, considerato l’elevato numero di persone assunte attraverso i concorsi pubblici.

Tra i nomi citati nell’inchiesta compare anche quello del dirigente comunale Michele Maria Ippolito, che avrebbe presieduto diverse commissioni esaminatrici. Ulteriori interrogativi riguardano il progetto finanziato con risorse del PNRR denominato «1,2,3 Cresci!», nell’ambito del quale viene prospettata una possibile situazione di conflitto di interessi per la presenza, tra i partner, di un’associazione che sarebbe riconducibile alla moglie del dirigente. Anche in questo caso si tratta di circostanze e contestazioni che necessitano di approfondimenti documentali, senza che la sola esistenza di rapporti familiari dimostri una violazione delle norme. Nella parte conclusiva del servizio trova spazio anche la testimonianza di Aquilino Di Marco, già consigliere comunale, che negli anni ha pubblicamente denunciato alcune dinamiche della politica locale e che in passato è stato vittima di un grave episodio intimidatorio, con l’incendio della propria automobile.

Rescigno interviene dopo la trasmissione: «Questioni che avevo già sollevato»

All’indomani della messa in onda, Carmela Rescigno torna sulla vicenda con un comunicato stampa, rivendicando l’attività di approfondimento svolta durante il proprio mandato alla guida della Commissione regionale Anticamorra e Beni Confiscati della Campania.

«Il servizio andato in onda ieri sera su Rete 4, nel corso della trasmissione Quarta Repubblica, condotta da Nicola Porro, dal titolo “Fratelli, mogli e amici, le assunzioni del PD in Campania”, riporta all’attenzione pubblica questioni sulle quali avevo già acceso i riflettori durante il mio mandato di Presidente della Commissione regionale Anticamorra e Beni Confiscati della Campania».

L’ex presidente sottolinea che le problematiche affrontate dalla trasmissione non sarebbero emerse soltanto in questi giorni, ma sarebbero già state oggetto di segnalazioni e approfondimenti nel corso della sua precedente attività istituzionale.

«Non si tratta di interrogativi che nascono oggi. Già durante la mia attività istituzionale avevo sollevato criticità, richiesto approfondimenti e raccolto documentazione, arrivando anche alla predisposizione di un fascicolo per richiamare l’attenzione su situazioni che ritenevo meritevoli di verifiche».

Rescigno richiama quindi l’attenzione sul rapporto tra amministrazioni pubbliche, procedure di reclutamento e consenso elettorale, chiedendo che venga fatta piena luce sull’eventuale utilizzo delle opportunità occupazionali come strumento di consolidamento politico.

«Il tema è estremamente delicato perché riguarda il rapporto tra politica, pubblica amministrazione e diritto al lavoro. Occorre fare piena luce sull’eventuale esistenza di meccanismi attraverso i quali le assunzioni possano essere utilizzate per consolidare reti di consenso politico ed elettorale».

«Il lavoro – prosegue Rescigno – non può diventare uno strumento di scambio politico e le opportunità occupazionali non possono dipendere da una tessera di partito, da un rapporto di parentela o dalla vicinanza a un amministratore. Ogni eventuale irregolarità deve essere accertata nelle sedi competenti, nel rispetto delle persone coinvolte e delle garanzie previste dalla legge. Ma è altrettanto necessario che le istituzioni assicurino la massima trasparenza sulle procedure di selezione, sui criteri adottati e sui rapporti che possono determinare situazioni di conflitto di interessi».

Nel comunicato Rescigno ribadisce che il suo intervento non intende limitarsi allo scontro tra schieramenti politici, ma pone al centro la credibilità delle procedure pubbliche di selezione e la tutela delle aspettative di quanti cercano un’occupazione.

«Quando ricoprivo la carica di Presidente della Commissione Anticamorra ho ritenuto mio dovere segnalare queste criticità. Oggi considero altrettanto doveroso continuare a chiedere risposte».

E aggiunge: «Non è una questione di appartenenza politica, ma di rispetto dei cittadini campani, soprattutto dei tanti giovani che studiano, si preparano ai concorsi e chiedono soltanto di essere valutati per le proprie capacità».