DE BRUYNE AL PSV? PIU’ DI UNA SUGGESTIONE PER I GIORNALI OLANDESI

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Il momento poco felice, per il Napoli, apre a mille speculazioni di mercato. E una di queste, inevitabilmente, porta a Kevin De Bruyne. Da quando è in Italia, si è dimostrato schivo e spesso è stato coinvolto in qualche battibecco con i compagni e gli allenatori prontamente raccolti dalle telecamere. È la tempesta perfetta, per ipotizzare una sua partenza nel mercato di gennaio. Il Telegraaf è il primo a farne menzione: secondo la testata olandese, il Psv avrebbe puntato il centrocampista per acquistarlo durante la prossima sessione invernale. Il club avrebbe anche già preso contatto con l’entourage del giocatore, per capire se ci possano essere gli estremi per il trasferimento, anche se non è stata ricevuta ancora una risposta. Di certo c’è che Peter Bosz, allenatore del Psv, si è recentemente lamentato di un calo importante di qualità in rosa, dopo le partenze di Joey Veerman e Ismael Saibari, ceduti in estate rispettivamente a Borussia Dortmund e Bayern Monaco. Da questo punto di vista, De Bruyne sarebbe il grande nome per risollevare il tasso tecnico della squadra.













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