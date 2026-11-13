La morte di Domenico: la mamma, tanta rabbia nel rivedere Oppido. “Chi ha sbagliato deve pagare”

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“Non vedevo l’ora di vederlo, è stato un bell’impatto, è uscita fuori la rabbia, avrei preferito vedere anche tutti gli altri sei, perché tutti hanno sbagliato, chi più, chi meno”.

Così, Patrizia Mercolino, la mamma di Domenico Caliendo, commenta con i giornalisti l’incontro con il cardiochirurgo Guido Oppido, che il 23 dicembre scorso eseguì sul bimbo il trapianto del cuore gravemente danneggiato dal contatto con ghiaccio secco durante il trasporto da Bolzano.

“L’ultima volta che l’ho visto è stato il 17 febbraio”- ricorda -. Se mi ha guardato negli occhi? Non mi deve proprio guardare. Né lui né gli altri 6 indagati. Io non sono né un giudice né un avvocato, l’unica cosa che posso dire è che chi ha sbagliato deve pagare, che sia anche Bolzano o solo un altro, ma chi ha sbagliato deve pagare. Sono mesi che aspettavo questo giorno, quindi finalmente è arrivato e ognuno si deve prendere le proprie responsabilità – aggiunge Patrizia, visibilmente emozionata – È stata giornata molto pesante, ma credo che il peggio arriverà più avanti, con il processo, dove sentiremo tutti gli indagati parlare, raccontare tutto quello che è successo ogni giorno, ripetere le stesse cose quindi sarà tanto dolore” ma “diciamo che siamo pronti, che è quello che volevamo e quello che stavamo aspettando”.













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