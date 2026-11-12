Associazione democratici per l’alternativa. “Il Pd tace sul sistema di potere cresciuto nella Regione”

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Le vicende giudiziarie, che hanno coinvolto il presidente della società Soresa e tante altre figure del sistema istituzionale, aprono uno squarcio sul sistema di potere costruito negli anni in Regione. Un sistema cresciuto all’ombra di una proterva ed arrogante idea della politica e della gestione. C’era un monarca e tanti piccoli feudatari lasciati liberi di agire.

Sanità, gestione delle acque, politiche ambientali con annesse società; si potrebbero scrivere tante pagine, tante da fare una enciclopedia. Saranno i processi ed i giudici a verificare la sussistenza di atti criminogeni, ma ai partiti ed alla politica dovrebbe spettare il compito dell’analisi puntuale e dell’indicazione di una altra storia possibile. Poiché un’altra possibilità c’è ed è quella del rigore, della trasparenza, delle competenze, della distinzione tra compiti di indirizzo e controllo da quelli della gestione.

Alcuni hanno provato a dirlo negli anni passati, a sinistra, denunciando un progressivo indebolimento della politica, dei partiti, spesso dileggiati, della formazione di una classe dirigente composta da signorsì genuflessi anziché da competenze, autorevolezza , riconoscibilità sociale. Insomma utile e credibile. Anche nella fase di costruzione della coalizione del centrosinistra intorno a Roberto Fico, c’è stato chi ha insistito sull’ importanza di tratti chiari di discontinuità e di un nuovo inizio , purtroppo senza essere ascoltato.

Oggi il presidente Fico si trova a dover fare i conti con una montagna di problemi che gli piovono addosso. Ha fatto bene, in queste ore a prendere posizioni nette e chiare. Ma quello che sorprende è l’attenzione che dal Pd si mostra, sia chiaro giustamente, per i Comuni, mentre si tace sul sistema regionale. Non voglio credere che ci sia una doppia coscienza, ma certamente una grave miopia. Così non si va da nessuna parte e si mina nelle fondamenta la costruzione di un campo largo capace di sconfiggere la destra neofascista.

Il 20 novembre ci sarà lo sciopero generale indetto dalla Cgil e credo che tutte le forze progressiste e democratiche debbano saper giungere a quell’appuntamento consapevoli che per ripartire dal cuore del Mezzogiorno sono necessari partiti nuovi, plurali, in connessione con le aspirazioni delle ragazze e dei ragazzi. Quello che sta emergendo in queste ore , invece, è l’esatto contrario.

Guglielmo Allodi













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