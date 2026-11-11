Marano, paura in via Borsellino: auto abbatte un palo dell’illuminazione pubblica

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Attimi di grande apprensione a Marano, dove un’automobile è finita contro un palo della pubblica illuminazione in via Borsellino, distruggendolo quasi completamente. Un impatto violento che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Stando alle prime informazioni, alla guida ci sarebbe stato un automobilista che, in seguito agli allarmi bomba che hanno interessato numerose scuole italiane, si sarebbe precipitato a raggiungere i figli a scuola. Ma la circostanza non è ancora confermata ufficialmente. Sul posto sono accorsi operai e tecnici della ditta che opera per conto dell’ente cittadino. Si attende arrivo del carroattrezzi prima di rimuovere il palo.













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