Napoli: narcotizzati dopo aver mangiato una zuppa di fagioli. Badante svaligia l’appartamento. Fermata dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato ha eseguito un fermo di polizia giudiziaria per rapina aggravata nei confronti di una 53enne straniera; la stessa è stata, altresì, arrestata per possesso di documento di identificazione contraffatto valido per l’espatrio. Il provvedimento è stato convalidato nella mattinata odierna dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto per la prevenuta la misura della custodia cautelare in carcere. Incessanti sono state le attività di indagine ad opera degli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato San Ferdinando intervenuti a seguito di una rapina in un appartamento sito in zona Piedigrotta, dove erano presenti una coppia ed una anziana signora. La rapina è stata consumata lo scorso giugno. La coppia, era stata dapprima narcotizzata, dopo aver mangiato una zuppa di fagioli in cui erano state versate alcune gocce di sostanza dopante, e poi derubata di 50.000 euro in contanti e monili in oro per un valore di circa 100.000 euro. I poliziotti, anche grazie alle descrizioni fornite dalle vittime ed ai sopralluoghi degli operatori della polizia scientifica, hanno rintracciato e bloccato la badante che prestava servizio presso l’abitazione svaligiata, da pochi giorni rispetto alla data della rapina e che aveva fatto perdere le proprie tracce. La 53enne, all’atto del fermo, è stata trovata in possesso di un flacone contenente lo stesso medicinale narcotizzante rinvenuto nella zuppa, nonché di un documento d’identità recante la sua effigie, risultato tuttavia falso in quanto intestato ad altra persona.