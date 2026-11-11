Domenico Caliendo morto per un trapianto di cuore, indagate anche due infermiere di Bolzano

Per il trapianto di cuore fallito che causò la morte del piccolo Domenico Caliendo sono indagati anche due sanitari dell’ospedale San Maurizio di Bolzano. Si tratta di un’infermiera coordinatrice (una caposala) e una sua diretta collaboratrice , coinvolte entrambe nella fornitura di ghiaccio secco all’equipe di espianto dell’ospedale Monaldi di Napoli guidata dalla dottoressa Gabriella Farina che il 23 dicembre 2025 si recò presso la struttura ospedaliera altoatesina per prelevare il cuoricino del donatore per il piccolo Domenico.

Domani le udienze conclusive dell’incidente probatorio

L’iscrizione nel registro degli indagati arriva dopo le conclusioni che sono contenute nella corposa relazione dei consulenti nominati dal giudice Mariano Sorrentino nell’ambito dell’incidente probatorio che stabilirà le cause della morte di Domenico Caliendo ed eventuali responsabilità mediche.

I due sanitari saranno ascoltati nei prossimi giorni presso la Procura di Napoli (coordinano le indagini il procuratore aggiunto Antonio Ricci e il sostituto Giuseppe Tittaferrante). Proprio domani, inizia la due-giorni di udienze conclusive dell’incidente probatorio, durante le quali saranno ascoltati in contraddittorio i professori Biagio Solarino, Ugolino Livi e Ferdinando Luca Lorini, consulenti del giudice.