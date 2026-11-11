Martusciello su Silvestro e inchiesta sanità campana

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La politica politicante la lascio a chi la pratica. Quello che è accaduto ieri, con gli arresti di un altissimo dirigente della Regione Campania, ci fa comprendere che l’avversario è fuori dal partito”.

Lo ha detto Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania, a margine dell’ iniziativa ‘Un viaggio nei 550 Comuni della Campania per incontrare le comunità e dare voce ai territori’. “Noi pensiamo alle cose concrete – ha aggiunto Martusciello -. Dobbiamo continuare la nostra operazione di verità rispetto al vuoto assoluto messo in campo dal presidente della Regione Campania. Pensiamo a questo, pensiamo a fare i dirigenti di partito e a occuparci di fare sempre gli interessi di Forza Italia”. Il segretario regionale, rispondendo ai giornalisti, si è soffermato anche sul passaggio del senatore Francesco Silvestro alla Lega: “Io sono proiettato a quello che ci aspetta, per cui le scelte personali di ognuno, rispetto alla collocazione delle prossime elezioni politiche, le lascio alle singole valutazioni”.













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