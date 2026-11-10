A CAIVANO LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DELLA PRESIDE FALCO “VOGLIO ANDARE A SCUOLA”

Visite: 13

29 Visite

CAIVANO – Il testo “Voglio andare a scuola”, scritto dalla preside Francesca Falco e pubblicato dalla casa editrice Astra, è l’autobiografia di una donna che, superando i pregiudizi dell’epoca, che, agli inizi degli anni ’40 del secolo scorso, relegavano la donna al solo focolare domestico, ha lottato tenacemente per il diritto allo studio e per la crescita culturale, conquistata con impegno e tenacia.

L’incontro di presentazione del testo si terrà il giorno 12 novembre 2026 alle ore 17 presso l’auditorium dell’istituto “Lorenzo Milani” di Caivano e sarà moderato dal giornalista Franco Buononato; affiancheranno l’autrice Luigia Eccocinto, sua ex alunna, il professor Rocco Cagnazzo, ex docente della “Milani”, Salvatore Marzano, ex dirigente scolastico dell’Itis “Morano”, con cui l’autrice collaborò proficuamente durante il suo mandato di sindaco. L’attore Antonio Vitale darà voce ad una selezione di brani tratti dal libro.

Il testo ripercorre il suo privato, con i ricordi della vita familiare, arricchiti da vividi affreschi della realtà rurale della Caivano degli anni ‘40, di cui la sua famiglia era espressione; descrive l’indissolubile legame con il marito, con cui l’autrice ha condiviso per decenni ideali civili e politici; tratteggia l’impegno nella scuola pubblica, durato quarantasei anni e la sua lotta per una scuola degna di tale nome, testimoniata da docenti e alunni.

Non manca un’ampia trattazione del contributo dato alla politica, in qualità di sindaco del Comune di Caivano negli ultimi anni del ’900, e alla sua lotta senza quartiere ad ogni forma di illegalità e di malaffare, che le causò varie azioni intimidatorie. Il libro si conclude con la descrizione della sua vita attuale, che trascorre serena, tra gli hobby e l’affetto dei figli, dei nipoti e di quanti l’hanno conosciuta.

Il volume, dedicato agli alunni della scuola “Lorenzo Milani”, presso cui operò per 33 dei 46 anni di servizio, vuole essere un chiaro messaggio ai giovani: “Fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza: la cultura, la conoscenza vi faranno uscire dallo stato di minorità e vi renderanno uomini nel senso pieno e completo della parola”.