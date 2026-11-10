ARIANNA MELONI A NAPOLI: “GOVERNO HA FATTO TANTISSIMO PER LA CITTA’, CONTRO MANFREDI CELA GIOCHIAMO. ABBIAMO FERMATO LE MANCETTE ELETTORALI E I BONUS”

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“Per l’Italia che abbiamo trovato stiamo facendo un miracolo, un letterale colabrodo di mancetta e marchette elettorali. Abbiamo ripreso la barra dritta, perché quando tu c’hai 18 partiti che governano dove ognuno porta a casa il proprio singolo risultato senza guardare a un progetto di crescita nazionale senza credere veramente alle potenzialità infinite che ha questa nazione, l’Italia era letteralmente allo sbando e lo vediamo oggi in questo fantastico campo largo dove è talmente largo il campo che neanche si conoscono più tra di loro, dove non hanno un’idea in comune. Ecco, forse un’idea in comune ce l’hanno la patrimoniale e le tasse“. Il primo applauso, a Napoli, Arianna Meloni lo ha strappato quando ha citato la sinistra, nel corso dell’evento “Campania Felix” al quale il capo della segreteria politica di FdI ha partecipato, a Napoli, dove era prevista l’assemblea legislativa del partito, alla Stazione Marittima.

L’orgoglio di Arianna per il governo Meloni

Accanto a lei, lo stato maggiore di Napoli e della Campania di Fratelli d’Italia, dal viceministro Edmondo Cirielli al capo dell’opposizione in Regione Campania Gennaro Sangiuliano. Arianna Meloni ha elogiato l’azione dell’esecutivo elencando numeri e cose fatte. “Abbiamo aggiustato i conti, abbiamo investito e l’economia è ripartita. Oggi siamo il governo più stabile della Repubblica italiana: quella stabilità è diventata certezza economica e quella certezza economica oggi, in un contesto internazionale drammatico, ci sta dando una grande forza, ma non è frutto di un regalo: abbiamo riportato l’Italia centrale nel contesto internazionale grazie soprattutto alla grande autorevolezza di Giorgia Meloni”, ha aggiunto Arianna in occasione dell’evento “Campania Felix”. “Tutti ci avevano sottovalutato – ha aggiunto -, avevano detto che saremmo durati pochi giorni, che l’Italia sarebbe andata in default, e, invece, è una nazione che nonostante quello che stiamo vivendo tutto ha ripreso a camminare”. Ancora, sulla sinistra. “Noi abbiamo fatto il contrario: abbiamo investito sulle imprese, sulle famiglie, sui lavoratori e abbiamo fatto ripartire l’economia”.

quindi siamo assolutamente all’altezza per liberare tutte le energie possibili”, ha detto ancora a margine del suo intervento all’incontro dedicato al territorio e alla vita organizzativa del partito. “Anche Giorgia Meloni è stata sottovalutata tutta la vita, eppure è diventata Presidente del Consiglio”, aggiunge in vista delle prossime elezioni comunali a Napoli. E Sangiuliano ha rincarato la dose: “”A Palazzo San Giacomo c’è un pessimo barone universitario. Un sindaco delle tartine e del prosecco, nella sua giornata ci sono solo inaugurazioni“, ha detto il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia in Campania. “A Napoli le uniche cose fatte, inclusa Coppa America, sono merito del Governo, il Comune ha causato solo intoppi”, ha sottolineato Sangiuliano, che ha incalzato poi il presidente della Regione Campania, Roberto Fico: “Nega le risorse ai malati di diabete, finanzia la sagra del provolone podolico e non la sanità. Le ecoballe sono ancora lì, e bruciano”. Poi il passaggio sul voto dell’anno prossimo a Napoli: “A Napoli partita persa contro Manfredi? Assolutamente no, nessuno è imbattibile. Stiamo lavorando per trovare il profilo migliore, abbiamo delle proposte importanti,a margine del suo intervento all’incontro dedicato al territorio e alla vita organizzativa del partito. “Anche Giorgia Meloni è stata sottovalutata tutta la vita, eppure è diventata Presidente del Consiglio”, aggiunge in vista delle prossime elezioni comunali a Napoli. E Sangiuliano ha rincarato la dose: “”A Palazzo San Giacomo c’è un pessimo barone universitario. U“, ha detto il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia in Campania. “A Napoli le uniche cose fatte, inclusa Coppa America, sono merito del Governo, il Comune ha causato solo intoppi”, ha sottolineato Sangiuliano, che ha incalzato poi il presidente della Regione Campania, Roberto Fico: “













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