ARIANNA MELONI A NAPOLI: “GOVERNO HA FATTO TANTISSIMO PER LA CITTA’, CONTRO MANFREDI CELA GIOCHIAMO. ABBIAMO FERMATO LE MANCETTE ELETTORALI E I BONUS”

“Per l’Italia che abbiamo trovato stiamo facendo un miracolo, un letterale colabrodo di mancetta e marchette elettorali. Abbiamo ripreso la barra dritta, perché quando tu c’hai 18 partiti che governano dove ognuno porta a casa il proprio singolo risultato senza guardare a un progetto di crescita nazionale senza credere veramente alle potenzialità infinite che ha questa nazione, l’Italia era letteralmente allo sbando e lo vediamo oggi in questo fantastico campo largo dove è talmente largo il campo che neanche si conoscono più tra di loro, dove non hanno un’idea in comune. Ecco, forse un’idea in comune ce l’hanno la patrimoniale e le tasse“. Il primo applauso, a Napoli, Arianna Meloni lo ha strappato quando ha citato la sinistra, nel corso dell’evento “Campania Felix” al quale il capo della segreteria politica di FdI ha partecipato, a Napoli, dove era prevista l’assemblea legislativa del partito, alla Stazione Marittima.
Accanto a lei, lo stato maggiore di Napoli e della Campania di Fratelli d’Italia, dal viceministro Edmondo Cirielli al capo dell’opposizione in Regione Campania Gennaro Sangiuliano. Arianna Meloni ha elogiato l’azione dell’esecutivo elencando numeri e cose fatte. “Abbiamo aggiustato i conti, abbiamo investito e l’economia è ripartita. Oggi siamo il governo più stabile della Repubblica italiana: quella stabilità è diventata certezza economica e quella certezza economica oggi, in un contesto internazionale drammatico, ci sta dando una grande forza, ma non è frutto di un regalo: abbiamo riportato l’Italia centrale nel contesto internazionale grazie soprattutto alla grande autorevolezza di Giorgia Meloni”, ha aggiunto Arianna in occasione dell’evento “Campania Felix”. “Tutti ci avevano sottovalutato – ha aggiunto -, avevano detto che saremmo durati pochi giorni, che l’Italia sarebbe andata in default, e, invece, è una nazione che nonostante quello che stiamo vivendo tutto ha ripreso a camminare”. Ancora, sulla sinistra. “Noi abbiamo fatto il contrario: abbiamo investito sulle imprese, sulle famiglie, sui lavoratori e abbiamo fatto ripartire l’economia”.