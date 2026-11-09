Marano, al via i lavori in via Lazio: dopo il rinvio si parte con il rifacimento delle strade

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Sono finalmente iniziati i lavori di riqualificazione stradale in via Lazio, a Marano, dopo il precedente rinvio dovuto alla mancanza di bitume da parte della ditta incaricata.

Il cantiere è entrato nella fase operativa e gli interventi proseguiranno successivamente anche in altre arterie cittadine.

Un programma di manutenzione stradale per un investimento complessivo di 1,5 milioni di euro, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e le condizioni della viabilità sul territorio comunale.

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