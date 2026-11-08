Israele, affidato l’incarico a Eisenkot: “Impegno per distruggere il potere di Hamas”

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Il presidente israeliano Isaac Herzog ha affidato ufficialmente al leader di Yashar, Gadi Eisenkot, l’incarico di formare un nuovo governo dopo le elezioni del 27 ottobre. “Intendo inviare una proposta ufficiale a tutte le fazioni della Knesset, invitandole a unirsi, sia come partiti sia come singoli individui – ha detto Eisenkot – Se esponenti del Likud e di Sionismo religioso ritengono che questo sia il momento dell’unità, dovrebbero unirsi sotto la mia guida, nel rispetto dei principi che ho delineato. Abbiamo deciso di procedere diversamente. C’è un bisogno urgente di una nuova leadership. Dovremo ricorrere a misure creative”.

Adesso Eisenkot ha 28 giorni, in base alla Legge fondamentale, per costruire una maggioranza alla Knesset e formare un nuovo esecutivo: qualora fosse necessario più tempo, il presidente potrà concedere una proroga fino a ulteriori 14 giorni. Se dovesse fallire, si aprirebbe una nuova fase di consultazioni parlamentari: ecco cosa prevede la legge israeliana e quali sono gli ostacoli alla nascita dell’esecutivo.













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