Napoli verso l’America’s Cup”, prosegue “Terme di Agnano: Benessere integrato”, percorsi di salute tra nutrizione e benessere gratuiti aperti a tutti

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Proseguono le giornate dedicate alla salute in un luogo che sta tornando al suo antico splendore. Le visite del Vicesindaco metropolitano, Giuseppe Cirillo, e dell’Assessora al Turismo del Comune, Teresa Armato. Coinvolti anche gli istituti alberghieri del territorio. Le giornate sono aperte a tutti, gratuitamente, previa prenotazione fino a esaurimento posti

Proseguono con successo i percorsi gratuiti di salute tra nutrizione e benessere proposti con il progetto “Terme di Agnano: Benessere integrato” sostenuti e promossi da Città Metropolitana e Comune di Napoli nell’ambito del Programma “Napoli Verso l’America’s Cup”, fortemente voluto dal Sindaco Gaetano Manfredi per sostenere l’organizzazione della grande competizione velica internazionale e per costruire un sistema integrato di attività dedicate alla mobilità, al mare, alla salute e alla valorizzazione delle eccellenze dell’area metropolitana attraverso esperienze culturali, divulgative ed educative rivolte a pubblici differenti. In programma sei giornate articolate in panel scientifici-divulgativi, showcooking tematici e percorsi termali con la direzione scientifica della professoressa Annamaria Colao e la direzione gastronomica dello chef Giuseppe D’Addio.

«Il progetto – ha affermato il vicesindaco di Città Metropolitana di Napoli, Giuseppe Cirillo, ha partecipato a una delle giornate in programma – sta dimostrando che il termalismo è un sistema metropolitano integrato, una leva strategica per un turismo sostenibile, destagionalizzato e orientato all’eccellenza. Sta facendo dialogare le realtà termali e del benessere dei nostri territori, dalle isole ai Campi Flegrei, fino alla fascia vesuviana e costiera, e sta trasformando un luogo storico come Agnano in un laboratorio contemporaneo di prevenzione, corretta alimentazione e cura di sé».

Oggi la terza giornata tematica, “Alimentazione anti-stress”, che è stata aperta dai saluti istituzionali dell’Assessora comunale al Turismo e alle Attività produttive, Teresa Armato. «Questa rassegna si inserisce nel più ampio progetto “Napoli Verso l’America’s Cup”. Con il Sindaco, abbiamo pensato di realizzare eventi attraverso un’azione di concertazione e collaborazione con gli altri comuni dell’area metropolitana per promuovere e valorizzare tutto il territorio, coinvolgendo anche luoghi non del tutto conosciuti o dimenticati. Le Terme di Agnano rientrano tra i luoghi dimenticati a causa del lungo periodo di degrado e di abbandono. Nel 2023, insieme al commissario straordinario Terme di Agnano Pietro Paolo Mauro abbiamo sistemato la delicata questione dei lavoratori e fatto partire i lavori di riqualificazione che ancora proseguono e che porteranno alla riapertura di altri spazi interessati dagli interventi, restituendo questo luogo al suo antico splendore. Il progetto proposto dalla professoressa Colao rientra in un quadro di rilancio del sito e restituisce anche alle Terme la loro vocazione di benessere e cura di sé. La programmazione di “Napoli Verso l’America’s Cup” è partita durante le pre regate che hanno avuto un successo davvero straordinario e proseguirà anche nei mesi di regata 2027».

A ogni giornata tematica partecipano rappresentati istituzionali dell’area metropolitana. A portare i saluti e le testimonianze del progetto “Napoli Verso l’America’s Cup” nei loro territori, oggi , la vicesindaca di Pozzuoli Maria Magliulo e la consigliera comunale di Bacoli Valentina Scamardella.

Nel progetto sono coinvolti anche gli istituti alberghieri “Sereni” di Cardito, “De Medici” di Ottaviano, “Munari” di Acerra, “Minzoni” Giugliano, “Petronio” di Pozzuoli, “Morano” di Caivano e “Rossini” di Napoli, con le studentesse e gli studenti che partecipano ai workshop tenuti dallo chef Giuseppe D’Addio. Sull’importanza del coinvolgimento delle scuole si è soffermata la consigliera comunale e presidente della Commissione Scuola Maria Grazia Vitelli.

Il Programma

Il ciclo di incontri proseguirà a novembre con tre giovedì dedicati al rapporto tra alimentazione, salute e benessere. La partecipazione è gratuita, previa prenotazione sulla piattaforma Eventbrite fino a esaurimento posti.

Si comincia giovedì 12 con “Energia e performance”, un appuntamento sul bilancio energetico, sul metabolismo e sulla performance fisica, per spiegare i fondamenti nutrizionali dell’efficienza del corpo. Lo show cooking proporrà pollo agli agrumi con hummus di ceci e chips di patata dolce, piatto scelto per illustrare il ruolo di proteine, energia e sazietà. A completare la giornata saranno i percorsi termali.

Giovedì 19 novembre sarà la volta di “Venere Flegrea”, dedicata al legame tra nutrizione ed equilibrio ormonale. In cucina prenderà vita un burger di lenticchie rosse e barbabietola, accompagnato da yogurt alle erbe e semi di lino, per raccontare l’importanza di fitoestrogeni, ferro e micronutrienti. Anche in questo caso, i percorsi termali accompagneranno il tema della giornata.

Il ciclo si concluderà giovedì 26, con le Terme che saranno presentate come “capitale del benessere”. L’incontro sarà dedicato ai modelli integrati di prevenzione e benessere, con un approccio interdisciplinare alla salute della persona. Lo show cooking finale sarà un healthy brunch con mini avocado toast, pancake proteici e mousse al matcha, per mostrare come costruire un equilibrio nutrizionale complessivo. Ancora una volta, i percorsi termali faranno da cornice all’esperienza.













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