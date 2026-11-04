MARANO, DUE GATTINI TROVATI MORTI. SI SOSPETTA UN AVVELENAMENTO, L’APPELLO DI ANGELO

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Un appello per accendere i riflettori su un episodio preoccupante e, allo stesso tempo, un ringraziamento per chi ogni giorno si prende cura della comunità, compresi i suoi amici a quattro zampe.

A rivolgerlo è Angelo, cittadino di Marano, che desidera innanzitutto “ringraziare il direttore Fernando Bocchetti per il lavoro svolto a favore dell’informazione e della comunità, ma anche per l’attenzione e il cibo offerto ai tanti gatti della zona. Tra questi c’è anche il mio gattone bianco – spiega Angelo – che spesso frequenta quei luoghi, pur abitando a circa cento metri di distanza”.

Ed è proprio a un centinaio di metri più avanti, nei pressi dell’arco fucsia, che Angelo segnala una situazione allarmante: il ritrovamento di due gattini morti, uno accanto all’altro.

Il sospetto è che possa trattarsi di un avvelenamento, anche considerando che non sarebbe il primo episodio del genere registrato nella zona. Un collaboratore ha già scattato una fotografia per documentare quanto accaduto.

Da qui la richiesta di lanciare un appello pubblico, affinché si faccia chiarezza sulla vicenda e si richiami l’attenzione dei residenti e delle autorità competenti.

«Non è il primo caso di avvelenamenti», è la preoccupazione segnalata da Angelo, che auspica interventi per evitare che altri animali possano fare la stessa fine.













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