Pianura e Marano, furto da 8 mila euro in un negozio di bibite: arrestato Maurizio Simeoli

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Ignoti, dopo aver forzato la porta d’ingresso, si sono introdotti in un negozio di bibite di via Provinciale Montagna Spaccata, a Napoli, e hanno portato via dalla scrivania di un ufficio interno circa 8mila euro in contanti.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione Pianura che hanno eseguito il sopralluogo e acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza, dalle quali è emersa la presenza di un uomo. Sul luogo del furto il ladro aveva però perso un telefono cellulare che, insieme alle immagini delle telecamere, ha consentito ai militari di risalire alla sua identità.

Gli accertamenti hanno portato i Carabinieri di Pianura a Marano di Napoli, dove, con l’aiuto dei colleghi della locale Stazione, è stata eseguita una perquisizione domiciliare nell’abitazione dell’uomo. Lì sono stati trovati e sequestrati 908 euro, 778 dei quali in monete, ritenuti parte della refurtiva e restituiti al legittimo proprietario.

I Carabinieri hanno quindi arrestato in flagranza differita Maurizio Simeoli, classe 1986, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. L’uomo era sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza dalle 20 alle 7, prescrizione che evidentemente ha violato introducendosi nel negozio durante la notte. È stato inoltre denunciato in stato di libertà per il furto.

L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida.













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