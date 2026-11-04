Melito: bambino di un anno e mezzo rimane chiuso in auto. Intervengono i carabinieri, salvo

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Ieri sera a Melito di Napoli i Carabinieri della locale Tenenza, mentre percorrevano via Luca Giordano, notavano diverse persone attorno a un’auto lì parcheggiata. Una volta arrivati sul posto, i militari hanno accertato che un bimbo di un anno e mezzo era solo all’interno dell’auto. La madre era presente e da circa 30 minuti stava chiedendo aiuto nel tentativo di aprire le portiere. La donna, inavvertitamente, aveva lasciato le chiavi nel quadro di accensione. Una volta chiuso lo sportello, le sicure si erano attivate automaticamente.

Si è deciso di intervenire.

Mentre un militare distraeva il piccolo, l’altro carabiniere ha infranto il vetro posteriore. Auto e bambino affidato alla mamma. Il piccolo sta bene.













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