AEROPORTO DI CAPODICHINO, RUMORI E INQUINAMENTO: L’AREA NORD DI NAPOLI CHIEDE ASCOLTO. CASILLO APRE AL CONFRONTO SU GRAZZANISE

Le criticità legate all’aeroporto di Capodichino non riguardano soltanto i quartieri napoletani più vicini allo scalo, ma coinvolgono anche numerosi Comuni dell’area nord di Napoli, da anni alle prese con l’intensificazione del traffico aereo.

Rumore, inquinamento atmosferico e qualità della vita sono le principali preoccupazioni dei residenti, che chiedono maggiore attenzione e interventi concreti. L’impatto dei voli, infatti, viene avvertito ben oltre i confini cittadini, interessando un territorio densamente popolato.

In questo scenario si inserisce l’apertura al confronto manifestata dal vicepresidente della Regione Campania, Casillo, che ha incontrato cittadini e associazioni, riconoscendo che «non tutto è bello» e sottolineando la necessità di ascoltare chi vive quotidianamente accanto allo scalo.

Sul tavolo anche l’ipotesi Grazzanise, che torna nel dibattito sulle prospettive del sistema aeroportuale campano.

Ma il punto centrale resta uno: non si può discutere del futuro di Capodichino senza coinvolgere anche i Comuni dell’hinterland. L’area nord non può continuare a subire le conseguenze dell’aumento dei voli senza un confronto istituzionale, monitoraggi ambientali e risposte concrete alle preoccupazioni dei cittadini.