Il repubblicano Byron Donalds fa la storia in Florida: è il primo governatore nero

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Il repubblicano Byron Donalds diventerà il primo governatore nero nella storia della Florida dopo essersi imposto sul democratico David Jolly nelle elezioni di questo martedì, secondo le proiezioni diffuse dalle emittenti statunitensi Fox News e NBC e raccolte da EFE.

La vittoria di Donalds rappresenta un traguardo nella storia politica dello stato e consente al Partito Repubblicano di mantenere un governatorato che controlla dal 1999, dopo i mandati di Jeb Bush, Charlie Crist, Rick Scott e Ron DeSantis.

Donalds, fino a oggi deputato alla Camera dei Rappresentanti per la Florida e uno degli alleati di Donald Trump, succederà a DeSantis, che non poteva aspirare a un terzo mandato consecutivo. Il suo rivale, David Jolly, è un ex deputato repubblicano che successivamente si è unito al Partito Democratico.













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