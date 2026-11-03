Dramma a Tenerife: muore a 30 anni Jesus de Miguel. L’arresto cardiaco dopo lo scontro col portiere

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Non ci sono parole. Jesus de Miguel, 30 anni, attaccante del Tenerife, è morto questa mattina nell’ospedale nel quale era stato trasportato d’urgenza ieri pomeriggio dopo aver sofferto un arresto cardiaco in seguito a uno scontro di gioco con il portiere avversario Joseph Owono nel recupero di Tenerife-Andorra, partita della Segunda spagnola, la Serie B.

IL PEGGIORAMENTO

Nella notte il Tenerife aveva emesso un primo comunicato nel quale si informava che le condizioni di De Miguel erano “Stabili in un quadro di gravità”. Il tono era positivo e lasciava ben sperare. Purtroppo però all’alba di questa mattina il club delle Isole Canarie aveva postato un aggiornamento che andava in direzione opposta: “La situazione di Jesus de Miguel è peggiorata neurologicamente. Più informazioni nelle prossime ore”. Poche parole che facevano crescere il senso di angoscia e preoccupazione per la situazione dell’attaccante trentenne. E poco prima delle 10 è arrivata la tragica conferma: Jesus de Miguel non ce l’ha fatta.

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