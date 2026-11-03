Dramma a Tenerife: muore a 30 anni Jesus de Miguel. L’arresto cardiaco dopo lo scontro col portiere

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IL PEGGIORAMENTO

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Nella notte il Tenerife aveva emesso un primo comunicato nel quale si informava che le condizioni di De Miguel erano “Stabili in un quadro di gravità”. Il tono era positivo e lasciava ben sperare. Purtroppo però all’alba di questa mattina il club delle Isole Canarie aveva postato un aggiornamento che andava in direzione opposta: “La situazione di Jesus de Miguel è peggiorata neurologicamente. Più informazioni nelle prossime ore”. Poche parole che facevano crescere il senso di angoscia e preoccupazione per la situazione dell’attaccante trentenne. E poco prima delle 10 è arrivata la tragica conferma: Jesus de Miguel non ce l’ha fatta.