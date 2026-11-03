USA, ELEZIONI MIDTERM. TRUMP: “VOTATEMI PER FERMARE COMUNISTI E AMICI DI HAMAS”

Condividi

Visite: 22

61 Visite

«Votate e non consentite ai jihadisti e ai comunisti democratici di vincere». Donald Trump chiude la campagna per le elezioni di Midterm con un ultimo appello agli americani dal Lincoln Memorial di Washington. Alle spalle la Reflecting Pool, il presidente ha definito il voto «le elezioni di metà mandato più importanti della nostra storia», invitando gli elettori a non permettere «a chi odia questo Paese» di conquistare il potere.

Nel suo intervento ha rivendicato i risultati dell’amministrazione, citando i tagli alle tasse, il contrasto all’immigrazione e i successi in politica estera. «Ho mantenuto le mie promesse e anche di più», ha dichiarato, sostenendo di aver impedito all’Iran di dotarsi dell’arma nucleare. Non è mancato un riferimento ai progetti per Washington, compreso l’arco monumentale che vorrebbe realizzare e che, nelle sue intenzioni, sarà «più bello dell’Arco di Trionfo» di Parigi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti