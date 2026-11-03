USA, ELEZIONI MIDTERM. TRUMP: “VOTATEMI PER FERMARE COMUNISTI E AMICI DI HAMAS”

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redazione
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epa13285761 President Donald Trump speaks with reporters before boarding Marine One on the South Lawn of the White House in Washington, DC, USA, 06 October 2026. President Trump is traveling to Sparrows Point, Maryland to deliver remarks at Anduril Industries focused on a USD 3.7 billion investment to expand production of components for US Navy Virginia-class nuclear-powered submarines and create more than 3,100 permanent jobs. EPA/BONNIE CASH / POOL
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«Votate e non consentite ai jihadisti e ai comunisti democratici di vincere». Donald Trump chiude la campagna per le elezioni di Midterm con un ultimo appello agli americani dal Lincoln Memorial di Washington. Alle spalle la Reflecting Pool, il presidente ha definito il voto «le elezioni di metà mandato più importanti della nostra storia», invitando gli elettori a non permettere «a chi odia questo Paese» di conquistare il potere.

Nel suo intervento ha rivendicato i risultati dell’amministrazione, citando i tagli alle tasse, il contrasto all’immigrazione e i successi in politica estera. «Ho mantenuto le mie promesse e anche di più», ha dichiarato, sostenendo di aver impedito all’Iran di dotarsi dell’arma nucleare. Non è mancato un riferimento ai progetti per Washington, compreso l’arco monumentale che vorrebbe realizzare e che, nelle sue intenzioni, sarà «più bello dell’Arco di Trionfo» di Parigi.

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