BORGO OREFICI, ASSALTO ALLA GIOIELLERIA: BANDITI VIA CON PREZIOSI E CONTANTI

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Assalto armato in una gioielleria nel centro storico di Napoli, al Borgo Orefici. Due persone hanno fatto irruzione nell’attività commerciale durante la mattinata e, pistola alla mano, si sono impossessate di preziosi e contanti, prima di allontanarsi facendo perdere le proprie tracce. I responsabili sono attualmente ricercati.

L’episodio si è verificato in via San Giovanni in Corte, dove sono intervenuti i carabinieri dopo la segnalazione di una rapina all’interno di una gioielleria. Secondo una prima ricostruzione, i due malviventi sono entrati nel negozio e hanno minacciato i presenti con un’arma da fuoco, costringendoli a consegnare quanto custodito nell’attività.

Una volta raccolto il bottino, composto da gioielli e denaro, i rapinatori sono fuggiti rapidamente, riuscendo per il momento a sottrarsi alle ricerche. Non è ancora stato possibile quantificare il valore complessivo della refurtiva: sono in corso le verifiche per stabilire l’entità esatta del danno economico provocato dall’assalto.

Sul posto sono arrivati i militari dell’Arma, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione le fasi della rapina e raccogliere gli elementi utili all’identificazione dei responsabili. L’attenzione degli investigatori è concentrata sulle modalità con cui i due uomini hanno portato a termine il colpo e sulla successiva fuga.

Le indagini proseguono per risalire all’identità dei rapinatori e individuare eventuali elementi che possano consentire di ricostruire i loro movimenti dopo aver lasciato la gioielleria.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull’accaduto né sull’ammontare del bottino. Resta da chiarire anche l’esatta dinamica dell’azione, mentre i carabinieri sono al lavoro per individuare i responsabili della rapina.













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