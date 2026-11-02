Ospedale del Mare, apre la nuova Terapia Intensiva Neonatale

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Apre all’Ospedale del Mare della ASL Napoli 1 Centro la nuova Terapia Intensiva Neonatale (TIN), diretta da Alessandro Scoppa.

L’apertura rappresenta il risultato di una precisa visione della Direzione Strategica dell’ASL Napoli 1 Centro, guidata dal direttore generale Gaetano Gubitosa e fortemente voluta dal direttore sanitario aziendale Maria Corvino: offrire anche ai neonati più fragili un’assistenza altamente specialistica, sicura e umana, attraverso tecnologie di ultima generazione e personale altamente qualificato.

Si aggiunge così un tassello fondamentale alla qualità dell’offerta assistenziale dell’Ospedale del Mare.













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